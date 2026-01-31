Трамп высказался о скором урегулировании украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что участники переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта находятся в шаге от достижения результата.
Выступая во время подписания указов в Белом доме, он отметил, что стороны «подходят очень близко к достижению урегулирования».
Это заявление прозвучало после завершения 24 января трёхсторонних переговоров в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины, которые правительство ОАЭ оценило как позитивные и конструктивные, подчеркнув прямой контакт между делегациями России и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что следующая встреча в аналогичном формате ориентировочно запланирована на 1 февраля. Ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что новый раунд переговоров, вероятно, будет двусторонним, но с возможностью присоединения США.
Ранее сообщалось, что Дмитриев может встретится с членами администрации Трампа 31 января в Майами.
