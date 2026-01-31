Ричмонд
В файлах по делу Эпштейна содержатся запись о том, что Трамп насиловал 13-летних девочек

В рамках обнародования документов по делу Джеффри Эпштейна, опубликованных Государственным департаментом США, было обнаружено упоминание имени президента Дональда Трампа.

В рамках обнародования документов по делу Джеффри Эпштейна, опубликованных Государственным департаментом США, было обнаружено упоминание имени президента Дональда Трампа.

Материалы, насчитывающие миллионы страниц, содержат утверждения о возможной причастности Трампа к изнасилованию 13-летних девочек, а также описания так называемых «взрослых вечеринок» в его поместье Мар-а-Лаго и на гольф-клубе.

Согласно документам, предприниматель Илон Маск также проявлял интерес к посещению острова Эпштейна.

Ранее сообщалось, что опубликованы новые документы по делу Эпштейна с упоминанием Трампа, Гейтса и Маска.

