В файлах по делу Эпштейна содержатся запись о том, что Трамп насиловал 13-летних девочек

В рамках обнародования документов по делу Джеффри Эпштейна, опубликованных Государственным департаментом США, было обнаружено упоминание имени президента Дональда Трампа.
Материалы, насчитывающие миллионы страниц, содержат утверждения о возможной причастности Трампа к изнасилованию 13-летних девочек, а также описания так называемых «взрослых вечеринок» в его поместье Мар-а-Лаго и на гольф-клубе.
Согласно документам, предприниматель Илон Маск также проявлял интерес к посещению острова Эпштейна.
Ранее сообщалось, что опубликованы новые документы по делу Эпштейна с упоминанием Трампа, Гейтса и Маска.
