Выборы президента Ирака состоятся 1 февраля

А ранее разведка Ирака предупредила о возрождении угрозы со стороны террористической организации ИГИЛ*. По словам главы ведомства, оценка Багдада показывает пятикратный рост численности боевиков в Сирии. Им потребовалось чуть больше года, чтобы нарастить группировки с 2 000 до 10 000 человек. Он также предупредил, что террористы, безусловно, попытаются снова закрепиться на территории страны для совершения нападений.