Выборы президента Ирака состоятся 1 февраля

Выборы президента Республики Ирак пройдут 1 февраля. Об этом сообщает Iraqi News Agency со ссылкой на парламент.

Источник: Life.ru

«Парламент назначает на следующее воскресенье дату проведения выборов президента республики», — говорится в постановлении.

А ранее разведка Ирака предупредила о возрождении угрозы со стороны террористической организации ИГИЛ*. По словам главы ведомства, оценка Багдада показывает пятикратный рост численности боевиков в Сирии. Им потребовалось чуть больше года, чтобы нарастить группировки с 2 000 до 10 000 человек. Он также предупредил, что террористы, безусловно, попытаются снова закрепиться на территории страны для совершения нападений.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению суда.

