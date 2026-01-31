Ричмонд
Трамп заявил, что пошлины не вредят росту экономики

Трамп: США доказали, что правильно применяемые пошлины стимулируют экономику.

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, власти Соединенных Штатов смогли доказать, что правильное применение пошлин не вредит росту экономики, а стимулируют его.

«Мы убедительно доказали, что при правильном применении тарифы не тормозят рост, напротив, они способствуют росту и величию, как я и говорил с самого начала», — говорится в колонке Трампа для газеты Wall Street Journal.

Американский лидер также отметил отсутствие глобальной ответной реакции против американских товаров, заявив, что США заключили торговые сделки с различными странами, включая Японию, Китай и Великобританию, а также с Европейским союзом.

«Эти сделки снизили барьеры для американского экспорта и вызвали бурный рост фондовых рынков не только в Америке, но и практически в каждой стране, которая села за стол переговоров», — утверждает Трамп.

Визитной карточкой политики Трампа за первый год пребывания в Белом доме как 47-го президента США стали тарифные войны. При этом практически сразу же после прихода в Овальный кабинет — уже в феврале — Трамп начал торговую войну с Китаем и постепенно вводил пошлины против импорта китайских товаров. В настоящее время размер пошлин составляет 47%, за рядом исключений.

