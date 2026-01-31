Экс-президент Болгарии подтвердил участие в досрочных парламентских выборах

«Партию буду создавать после выборов, так как в настоящее время невозможно создать партию, которая сможет принять участие в досрочных выборах. Чтобы это сделать, необходимо по меньшей мере три месяца, которых в настоящее время у нас нет, поэтому для участия в выборах будут использованы другие варианты. Но партия будет создана, именно поэтому я и пошел в реальную политику», — сообщил бывший президент, который, по оценкам экспертов, имеет большие шансы стать премьер-министром Болгарии.