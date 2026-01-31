Венесуэла осудила попытки Соединённых Штатов ограничить торговлю с Кубой

Ранее сообщалось, что Куба, на фоне новых санкций со стороны США, может найти альтернативные источники нефти и укрепить связи с Россией. Павел Кошкин, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН, отметил, что Гавана может рассмотреть Мексику, Колумбию, Бразилию, и даже Россию в качестве поставщиков нефти, что позволит Москве расширить сотрудничество с давним союзником. Кошкин подчеркнул, что население и политические элиты на Кубе более сплочены, чем в Венесуэле. Военный сценарий эксперт считает маловероятным, полагая, что США будут оказывать давление через санкции на страны-партнеры Кубы, пытаясь спровоцировать внутренние трудности.