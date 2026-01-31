Венесуэла осудила попытки Соединённых Штатов ограничить торговлю с Кубой

«Любые меры, которые ограничивают или обусловливают обмен товарами и услугами, а также свободу государств суверенно определять своих торговых партнёров, являются нарушением международного права и основополагающих принципов, регулирующих глобальную торговлю», — говорится в сообщении.
Реакция последовала после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий введение импортных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть Кубе. Кроме того, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение, ссылаясь на угрозу нацбезопасности, якобы исходящую от Гаваны.
В Каракасе подчеркнули, что свободная торговля является основой экономических отношений между суверенными государствами и не должна подвергаться какому-либо принуждению. Правительство Венесуэлы выразило солидарность с народом Кубы и призвало международное сообщество к коллективным действиям.
«Рассматривать Кубу как угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов Америкит- это абсурд, который несёт в себе серьёзные угрозы её существованию как нации», — отмечено в коммюнике.
Ранее сообщалось, что Куба, на фоне новых санкций со стороны США, может найти альтернативные источники нефти и укрепить связи с Россией. Павел Кошкин, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН, отметил, что Гавана может рассмотреть Мексику, Колумбию, Бразилию, и даже Россию в качестве поставщиков нефти, что позволит Москве расширить сотрудничество с давним союзником. Кошкин подчеркнул, что население и политические элиты на Кубе более сплочены, чем в Венесуэле. Военный сценарий эксперт считает маловероятным, полагая, что США будут оказывать давление через санкции на страны-партнеры Кубы, пытаясь спровоцировать внутренние трудности.
