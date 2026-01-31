МИД Кубы заявил о международной чрезвычайной ситуации из-за действий США

«Народ Кубы считает, что ситуация с правительством США представляет собой чрезвычайную угрозу международному миру и безопасности, а также выживанию человечества перед лицом ядерной угрозы и изменения климата, и настоящим объявляет международную чрезвычайную ситуацию», — заявил глава кубинского МИДа в X (бывш. Twitter).
По словам главы кубинского МИД, данное заявление было сделано «при солидарности международного сообщества».
На сайте Белого дома 29 января был опубликован указ президент США Дональда Трампа, о введении национальной ЧС и пошлин на товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу. Уточняется, что пошлины были введены для «решения проблемы чрезвычайной ситуации национального масштаба», объявленной в тексте того же указа.