МИД Кубы заявил о международной чрезвычайной ситуации из-за действий США

Действия американской стороны в отношении Кубы представляют «необычную и чрезвычайную угрозу» для международной безопасности. Об этом 30 января сообщил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

Источник: AP 2024

«Народ Кубы считает, что ситуация с правительством США представляет собой чрезвычайную угрозу международному миру и безопасности, а также выживанию человечества перед лицом ядерной угрозы и изменения климата, и настоящим объявляет международную чрезвычайную ситуацию», — заявил глава кубинского МИДа в X (бывш. Twitter).

По словам главы кубинского МИД, данное заявление было сделано «при солидарности международного сообщества».

На сайте Белого дома 29 января был опубликован указ президент США Дональда Трампа, о введении национальной ЧС и пошлин на товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу. Уточняется, что пошлины были введены для «решения проблемы чрезвычайной ситуации национального масштаба», объявленной в тексте того же указа.

