Глава Дагестана процитировал Путина, комментируя встречу Керимова и Кадырова

МАХАЧКАЛА, 31 января. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал встречу сенатора от республики Сулеймана Керимова с главой Чечни Рамзаном Кадыровым цитатой президента России Владимира Путина о том, что братство народов всегда было и остается главной опорой, преимуществом и силой многонациональной страны.
«Наша многонациональная страна сложена из сотен культур, языков, традиций, и братство народов всегда было и остается ее главной опорой, преимуществом, силой», — привел цитату Путина Меликов в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию со встречи Кадырова с Керимовым.
«На фото — лучшее начало Года единства! Когда мы вместе — нас не победить!» — отметил Меликов.
30 января Кадыров сообщил, что провел в Москве плодотворную встречу с сенатором Керимовым.