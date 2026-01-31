Ричмонд
Глава Дагестана процитировал Путина, комментируя встречу Керимова и Кадырова

Сергей Меликов отметил, что братство народов всегда было и остается главной опорой, как это подчеркнул президент РФ.

МАХАЧКАЛА, 31 января. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал встречу сенатора от республики Сулеймана Керимова с главой Чечни Рамзаном Кадыровым цитатой президента России Владимира Путина о том, что братство народов всегда было и остается главной опорой, преимуществом и силой многонациональной страны.

«Наша многонациональная страна сложена из сотен культур, языков, традиций, и братство народов всегда было и остается ее главной опорой, преимуществом, силой», — привел цитату Путина Меликов в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию со встречи Кадырова с Керимовым.

«На фото — лучшее начало Года единства! Когда мы вместе — нас не победить!» — отметил Меликов.

30 января Кадыров сообщил, что провел в Москве плодотворную встречу с сенатором Керимовым.

