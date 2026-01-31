Пенсионеры-переселенцы на Украине массово не получают положенные им выплаты

«Пенсионеры — временно перемещённые лица, которых на учёте более 1,3 миллиона, массово остались без пенсий в январе. Год начался с многочисленных обращений граждан о прекращении выплаты пенсий органами пенсионного фонда Украины. Оказывается, для того чтобы получить пенсию, надо было пройти через процедуру подтверждения факта, что они не получают пенсию от органов РФ», — заявил омбудсмен.