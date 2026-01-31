Пенсионеры-переселенцы на Украине массово не получают положенные им выплаты

«Пенсионеры — временно перемещённые лица, которых на учёте более 1,3 миллиона, массово остались без пенсий в январе. Год начался с многочисленных обращений граждан о прекращении выплаты пенсий органами пенсионного фонда Украины. Оказывается, для того чтобы получить пенсию, надо было пройти через процедуру подтверждения факта, что они не получают пенсию от органов РФ», — заявил омбудсмен.
При этом пенсионный фонд не проинформировал людей заранее о новой процедуре. К тому же, это нужно было сделать через веб-портал фонда, используя электронную подпись, которой большинство не умеют пользоваться.
Лубинец отметил, что государство не обеспечило понятного и своевременного информирования граждан. Тысячи людей узнали о новых правилах лишь после того, как выплаты не поступили на их счета. Это привело к очередям, панике и фактическому параличу работы органов пенсионного фонда.
Омбудсмен раскритиковал ситуацию, при которой обязанность по проверке информации переложили на самих пенсионеров. Права миллионов граждан, по его мнению, оказались под угрозой из-за запутанной бюрократической процедуры и плохой информационной работы.
Лубинец добавил, что уже обратился к правительству с требованием упростить процесс. Он предложил продлить сроки подтверждения, наладить информирование и использовать уже существующие государственные реестры данных вместо создания дополнительных препятствий для граждан.
