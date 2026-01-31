Конгрессвумен Луна требует от посла Украины объяснений в связи с захватом церкви

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что ждет от посла Украины в Вашингтоне Ольги Стефанишиной объяснений в связи с незаконным захватом церкви в Хмельницкой области. Соответствующую публикацию она разместила в X.
«Несмотря на мои предупреждения, продолжается захват церкви Рождества [Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви] в Кузьмине», — заявила Луна. Ответственность за эти действия она возложила на Анатолия Михайлюка, которого Луна назвала «местным олигархом, подталкивающим местных жителей добиваться незаконного захвата» храма.
«Я ожидаю, что Ольга Стефанишина на этой неделе объяснится перед коллегами (американскими законодателями — прим. ТАСС) у меня в офисе», — заявила Луна. Ранее Союз православных журналистов сообщил, что власти Хмельницкой области подписали распоряжение о перерегистрации храма Рождества Пресвятой Богородицы канонической УПЦ в селе Кузьмин в юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины.
Луна уже выступала с критикой случаев незаконного захвата церквей на Украине и обращалась к Стефанишиной с призывом прокомментировать эти инциденты. Она также отмечала, что получила обращение от представителей православной церкви на Украине, которые «попросили защиты, поскольку местные власти пытаются захватить их церковь».
Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, сторонники раскольнической Православной церкви Украины силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, против них также вводят санкции.