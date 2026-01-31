Жертва изнасилования рассказала о связи Эминема с делом Эпштейна

По её словам, в подростковом возрасте она работала в клубе, где появлялись Эпштейн с осуждённой светской львицей Гислейн Максвел и P. Diddy. Пострадавшую заставляли заниматься сексом с гостями, удерживали силой, угрожали ножом и вводили наркотики. Она помнит, как оказалась голой в ванной, а мужчина держал нож у её горла, обещая выбросить её в мусорный бак.
Ранее новые письма по делу Эпштейна показали, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заразился венерическим заболеванием после секса с русскими девушками. Эпштейн также составил ещё одно письмо, где объявил о своём «уходе» из Фонда Билла и Мелинды Гейтс. В нём говорится о якобы семейном конфликте между супругами и о просьбах участвовать в действиях, которые автор характеризует как морально и юридически сомнительные.
