Эксперт Дубравский спрогнозировал новую волну протестов в США из-за Трампа

Массовые протесты в Миннесоте из-за антимиграционной политики могут перекинуться на другие штаты США. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил американист Павел Дубравский.
Политолог считает, что убийство сотрудниками иммиграционной полиции двух активистов-демократов может спровоцировать новую широкую волну недовольства. Он сравнил потенциальный масштаб протестов с кампаниями No Kings и Black Lives Matter, которые ранее собирали миллионы участников и наносили серьезный репутационный ущерб администрации.
По словам эксперта, протесты способны привлечь сотни тысяч людей, поскольку власти до сих пор не смогли объяснить обществу необходимость рейдов и произошедших убийств.
Ранее экс-сотрудник спецслужб США Скотт Риттер заявил, что Дональд Трамп специально раздувает протесты в Соединенных Штатах.