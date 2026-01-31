ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Во время прорыва основных российских сил в населенный пункт Бересток в ДНР украинский миномет наносил удары по своим же отступающим подразделениям, рассказал РИА Новости старший стрелок «Южной» группировки войск с позывным «Орех».
«Когда начался с нашей стороны прорыв (в населенный пункт Бересток — ред.), и противник начал бежать, по этим секторам, хотя их (ВСУ -ред.) командование все равно знало, что они (солдаты ВСУ -ред.) там находятся, они начали работать (наносить удары — ред.) по этому сектору», — рассказал «Орех».
«Они своим минометом клали в этот сектор, зная, что там находятся свои же солдаты. Они били по своим», — подчеркнул боец.
Населённый пункт Бересток вплотную примыкает к южной окраине Константиновки и имеет важное тактическое значение. Контроль над этим районом позволяет российским подразделениям оказывать давление на южную часть Константиновки, нарушать логистические маршруты противника и создавать условия для дальнейшего продвижения.