Боец рассказал, как ВСУ наносили удары по своим отступающим подразделениям

«Когда начался с нашей стороны прорыв (в населенный пункт Бересток — ред.), и противник начал бежать, по этим секторам, хотя их (ВСУ -ред.) командование все равно знало, что они (солдаты ВСУ -ред.) там находятся, они начали работать (наносить удары — ред.) по этому сектору», — рассказал «Орех».