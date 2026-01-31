NYT: на Западе не нашли доказательств создания Ираном ядерного оружия

Западные разведывательные службы не обнаружили свидетельств того, что Иран ведет обогащение урана до оружейного уровня или предпринимает практические шаги к созданию ядерной боеголовки. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с актуальными разведданными.
По имеющейся информации, запасы обогащенного урана, находившиеся на трех объектах, подвергшихся ударам в июне, остались на своих местах и, предположительно, не были повреждены. Также отсутствуют признаки проведения работ, направленных на получение материалов, пригодных для изготовления ядерного оружия.
Американские оценки указывают на то, что Тегеран не приступал к строительству новых ядерных объектов, хотя определенная активность фиксировалась на двух недостроенных площадках в Натанзе и Исфахане.
Израильские и американские спецслужбы считают, что военная операция 2025 года замедлила развитие иранской ядерной программы на период от полугода до года, при этом центрифуги на объекте в Фордо по-прежнему остаются выведенными из строя. Одновременно в документах Пентагона говорится не о полном уничтожении иранского ядерного потенциала, а лишь о его существенном ослаблении.
Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения мощного удара по Ирану. В числе рассматриваемых мер — авиаудары по ключевым фигурам и сотрудникам служб безопасности, а также атаки на ядерные объекты и правительственные здания.