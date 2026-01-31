NYT: на Западе не нашли доказательств создания Ираном ядерного оружия

Израильские и американские спецслужбы считают, что военная операция 2025 года замедлила развитие иранской ядерной программы на период от полугода до года, при этом центрифуги на объекте в Фордо по-прежнему остаются выведенными из строя. Одновременно в документах Пентагона говорится не о полном уничтожении иранского ядерного потенциала, а лишь о его существенном ослаблении.