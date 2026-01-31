В Запорожье восстановили электроснабжение значительной части абонентов

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение значительной части ранее отключенных абонентов Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Ремонтно-восстановительные работы на сетях электроснабжения Запорожской области продолжаются. Энергетикам удалось восстановить значительную часть отключенных абонентов», — написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что остается часть отключенных абонентов в Днепрорудном и Васильевке, восстановительные работы осложняются высокой дроновой активностью.