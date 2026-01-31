The American Conservative: отказ от ДСНВ несет слишком много рисков для США

По мнению аналитика, у американской администрации могли быть и другие причины не продлевать соглашение: Трамп и его советники, возможно, уже приняли решение выйти за ограничительные рамки, обозначенные в договоре, в том числе устанавливающие количество боеголовок и пусковых установок. Автор отмечает, что увеличение числа развернутых боеголовок и их средств доставки будет крайне дорогим. Кроме того, США уже и так на несколько лет отстают от графика модернизации своей ядерной триады. «Такие затраты не имеют смысла, особенно когда увеличение ядерного арсенала мало повлияет на безопасность США», — добавила она.