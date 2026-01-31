The American Conservative: отказ от ДСНВ несет слишком много рисков для США

«Вероятно, уже слишком поздно для предотвращения краха соглашения (срок его действия истекает 5 февраля — прим. ТАСС), но администрация [Дональда] Трампа все еще может принять меры для смягчения некоторых из наиболее серьезных потенциальных последствий, по крайней мере в краткосрочной перспективе придерживаясь ограничений и лимитов СНВ-3», — указала она.
Автор ставит под сомнение версию, что вопрос о продлении соглашения мог «ускользнуть из поля зрения администрации» президента США по той причине, что весь прошлый год она занималась другими проблемами. «Более правдоподобно, что советники Трампа решили, что они не могут продвигаться в переговорах о стратегической стабильности или по любым другим вопросам между Россией и США до завершения войны на Украине из тех опасений, что возобновление обычных отношений с Москвой в условиях продолжающегося конфликта будет выглядеть невыгодным с политической точки зрения», — говорится в материале.
«Это было бы и понятным фактом, и огромной ошибкой. Вопрос стратегической стабильности [в отношениях] с Россией, страной с крупнейшим ядерным арсеналом, просто слишком важен для Соединенных Штатов и их национальной безопасности, чтобы быть увязанным с исходом войны на Украине, где интересы США в лучшем случае очень незначительны», — подчеркнула Каванах.
Она отметила, что сохранение договора было бы выгодно для США как с точки зрения безопасности, так и по чисто экономическим соображениям, а также соответствовало бы предвыборным обещаниям Трампа, которые позволили ему заручиться поддержкой электората. «Сохранение нынешнего ядерного баланса — это не уступка России. Напротив, это шаг, который приносит огромные выгоды для безопасности и экономики Соединенных Штатов. Другими словами, он явно соответствует обязательству Трампа ставить Америку на первое место (America First — прим. ТАСС)», — сказано в статье.
Другие соображения
По мнению аналитика, у американской администрации могли быть и другие причины не продлевать соглашение: Трамп и его советники, возможно, уже приняли решение выйти за ограничительные рамки, обозначенные в договоре, в том числе устанавливающие количество боеголовок и пусковых установок. Автор отмечает, что увеличение числа развернутых боеголовок и их средств доставки будет крайне дорогим. Кроме того, США уже и так на несколько лет отстают от графика модернизации своей ядерной триады. «Такие затраты не имеют смысла, особенно когда увеличение ядерного арсенала мало повлияет на безопасность США», — добавила она.
Каванах указала, что Трамп все еще может заявить о своем намерении по крайней мере на неформальной основе придерживаться текущих ограничений, обозначенных в договоре, согласившись на «предложение России, которое лежит на столе уже целый год». «Самое главное, это позволило бы избежать дальнейшего ухудшения отношений между США и Россией и новых трений, которые могут сорвать мирные переговоры по Украине. Это также продемонстрировало бы другим ядерным и почти ядерным державам сдержанность США, еще на некоторое время отсрочив “гонку за бомбой”, — резюмировала она.
ДСНВ
22 сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом заявил, что Россия готова после истечения срока действия ДСНВ 5 февраля еще год придерживаться количественных ограничений по договору. Однако, подчеркнул Путин, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.
Отвечая 5 октября на вопрос ТАСС, президент США Дональд Трамп назвал предложение российского лидера хорошей идеей. Однако официальной реакции на предложение Москвы из Вашингтона так и не поступало.