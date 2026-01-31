«Евросоюз принял в отношении России много крайне неудачных решений, нанесших серьезный ущерб экономической и социальной жизни Европы. Но такого еще не было. Ранее европейцы перекрыли все газопроводы, по которым газ поступал в ЕС из России. С тех пор в Германии началась деиндустриализация, а затем и в других странах Европы, включая Великобританию, из-за высоких цен на газ начали закрываться заводы… В свете этого ЕС теперь принимает решение о полном прекращении импорта природного газа из России, будь то трубопроводный газ или СПГ», — отметил он.