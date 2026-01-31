Трамп считает, что пошлины США сыграли важную роль в урегулировании конфликтов

Как писал KP.RU, в апреле 2025 года Трамп ввел таможенные пошлины в отношении 185 стран. В течение всего прошлого года президент США применял торговые ограничения. В этом году Трамп собирался объявить о введении пошлин против девяти стран ЕС из-за позиции по Гренландии. Однако позже передумал.