Трамп считает, что пошлины США сыграли важную роль в урегулировании конфликтов

Трамп уверен, что его торговая политика укрепила безопасность США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные им таможенные пошлины сыграли важную роль в урегулировании международных конфликтов. Об этом он написал в своей колонке для The Wall Street Journal.

«За девять месяцев я урегулировал восемь бушующих конфликтов, войн, и большая заслуга в этом принадлежит пошлинам, в том числе, что касается помощи в урегулировании невероятно опасного и смертоносного конфликта между Индией и Пакистаном», — отметил глава США.

Трамп добавил, что введенные пошлины значительно способствовали укреплению национальной безопасности США. Он подчеркнул, что это подтверждает эффективность его торговой политики в вопросах мировой стабильности.

Как писал KP.RU, в апреле 2025 года Трамп ввел таможенные пошлины в отношении 185 стран. В течение всего прошлого года президент США применял торговые ограничения. В этом году Трамп собирался объявить о введении пошлин против девяти стран ЕС из-за позиции по Гренландии. Однако позже передумал.

