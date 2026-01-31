Госдеп одобрил продажу Израилю легких тактических машин

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Госдепартамент США одобрил продажу Израилю легких тактических машин и оборудования к ним почти на 2 миллиарда долларов, следует из заявления Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона.