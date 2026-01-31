Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп одобрил продажу Израилю легких тактических машин

Госдеп одобрил продажу Израилю легких тактических машин и оборудования к ним.

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Госдепартамент США одобрил продажу Израилю легких тактических машин и оборудования к ним почти на 2 миллиарда долларов, следует из заявления Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона.

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Израиля легких тактических машин и сопутствующего оборудования на ориентировочную стоимость 1,98 миллиарда долларов», — говорится в заявлении.

Израиль, среди прочего, запросил покупку 3250 таких машин (JLTV).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше