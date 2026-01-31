Ричмонд
«Позвоните в Москву!» В Бундестаге пригрозили Мерцу отставкой из-за России

Немецкий депутат Хрупалла призвал Мерца позвонить в Москву.

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Канцлеру Германии Фридриху Мерцу нужно перестать быть комментатором мировых кризисом и начинать договариваться с Москвой для процветания континента или уходить в отставку, заявил немецкий депутат от фракции АдГ Тино Хрупалла в бундестаге, видео его выступления опубликовано на YouTube-канале партии.

«Германии, безусловно, не нужен “канцлер иностранных дел” с постоянной функцией комментатора международных кризисов нашего времени. Наконец, позвоните в Москву и договоритесь о мире и процветании на европейском континенте! Если вы намерены и дальше неуклюже прятаться, то вам лучше остаться в Берлине и наконец-то сконцентрироваться на политике для наших граждан», — высказался политик.

Парламентарий также обратился к Мерцу, призвав его сложить свои полномочия, если он не может полноценно функционировать на своем посту и обеспечивать безопасность страны, в том числе из-за конфронтации с Россией.

«Господин канцлер, если эта должность станет для вас слишком обременительной, у вас всегда есть возможность подать в отставку», — добавил Хрупалла.

Ранее Politico сообщило, что правительства европейских стран оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика с Россией, который будет представлять их интересы в урегулировании на Украине.

В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.

