Родригес: Венесуэла и Индия укрепляют сотрудничество

КАРАКАС, 31 января. /ТАСС/. Венесуэла и Индия укрепляют двухстороннее стратегическое сотрудничество и партнерство во всех областях. Об этом по итогам телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес.
«Я провела братскую телефонную беседу с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди, в ходе которой мы достигли глубокого человеческого и духовного взаимопонимания и договорились углубить и расширить двустороннее партнерство во всех областях», — указала Родригес в своем Telegram-канале. Она отметила, что стороны обсудили стратегическое сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства, науки и технологии, горнодобывающей и фармацевтической промышленности, автомобилестроения и туризма. «Достигнута договоренность по общему плану действий для перезапуска отношений в 2026 году», — сообщила Родригес.
В телефонном разговоре уполномоченный президент выразила благодарность правительству и народу Индии за поддержку. Родригес также указала, что Моди «подтвердил готовность сопровождать венесуэльский народ в защите мира, суверенитета и независимости».