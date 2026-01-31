Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родригес: Венесуэла и Индия укрепляют сотрудничество

Уполномоченный президент в телефонном разговоре выразила благодарность Нарендра Моди и народу государства за поддержку.

КАРАКАС, 31 января. /ТАСС/. Венесуэла и Индия укрепляют двухстороннее стратегическое сотрудничество и партнерство во всех областях. Об этом по итогам телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес.

«Я провела братскую телефонную беседу с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди, в ходе которой мы достигли глубокого человеческого и духовного взаимопонимания и договорились углубить и расширить двустороннее партнерство во всех областях», — указала Родригес в своем Telegram-канале. Она отметила, что стороны обсудили стратегическое сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства, науки и технологии, горнодобывающей и фармацевтической промышленности, автомобилестроения и туризма. «Достигнута договоренность по общему плану действий для перезапуска отношений в 2026 году», — сообщила Родригес.

В телефонном разговоре уполномоченный президент выразила благодарность правительству и народу Индии за поддержку. Родригес также указала, что Моди «подтвердил готовность сопровождать венесуэльский народ в защите мира, суверенитета и независимости».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше