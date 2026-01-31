Конгрессмены предупредили Трампа об опасности истечения ДСНВ с Россией

Российский лидер 22 сентября 2025 года объявил, что Россия готова после 5 февраля этого года — срока истечения Договора о стратегических наступательных вооружениях — продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он уточнил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью.