Зеленский сообщил о создании нового командования в воздушных силах ВСУ

Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил об утверждении структуры нового командования в составе Воздушных сил Вооружённых сил Украины, которое будет отвечать за противовоздушную оборону ближнего радиуса действия против БПЛА. Об этом он написал в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Мы утвердили структуру нового командования, которое будет курировать эту конкретную область противовоздушной обороны, а также новые подходы к управлению. Я также поставил ключевые задачи перед командованием ВВС и Министерством обороны», — заявил бывший комик.

По его словам, приоритетной задачей является усиление защиты таких городов как Херсон и Никополь, а также приграничных населённых пунктов Сумской области от беспилотников. Вторая задача — противодействие ударным БПЛА с организацией дополнительных линий обороны и распространением опыта подразделений на все соединения ВСУ.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что стороны конфликта на Украине подошли «очень близко к сделке». По его словам, процесс урегулирования находится на продвинутой стадии. Выступая в Белом доме во время подписания новых указов, американский лидер отметил, что считает возможным достижение договорённостей уже в обозримом будущем.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

