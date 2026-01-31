Зеленский сообщил о создании нового командования в воздушных силах ВСУ

«Мы утвердили структуру нового командования, которое будет курировать эту конкретную область противовоздушной обороны, а также новые подходы к управлению. Я также поставил ключевые задачи перед командованием ВВС и Министерством обороны», — заявил бывший комик.
По его словам, приоритетной задачей является усиление защиты таких городов как Херсон и Никополь, а также приграничных населённых пунктов Сумской области от беспилотников. Вторая задача — противодействие ударным БПЛА с организацией дополнительных линий обороны и распространением опыта подразделений на все соединения ВСУ.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что стороны конфликта на Украине подошли «очень близко к сделке». По его словам, процесс урегулирования находится на продвинутой стадии. Выступая в Белом доме во время подписания новых указов, американский лидер отметил, что считает возможным достижение договорённостей уже в обозримом будущем.
