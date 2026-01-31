В Британии раскрыли результаты выпада ЕС против России

Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что решение Европейского союза о полном отказе от импорта российского газа навсегда лишило европейскую промышленность конкурентоспособности.
По его мнению, этот шаг, последовавший за уже реализованными ограничениями на поставки по трубопроводам, усугубил процесс деиндустриализации, начавшийся в Германии и других странах из-за резкого роста цен на энергоносители.
Меркурис подчеркнул, что, отказываясь от относительно недорогого российского газа, ЕС попадает в зависимость от более дорогого американского СПГ, в то время как Россия перенаправляет свои поставки на азиатские рынки. Это создаёт долгосрочное структурное преимущество для азиатской промышленности и делает европейскую продукцию неконкурентоспособной.
Данная оценка прозвучала после официального одобрения Советом ЕС запрета на импорт российского сжиженного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.
Ранее сообщалось, что ЕС изучает возможность отказа от потолка цен на российскую нефть.
