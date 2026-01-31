В Британии раскрыли результаты выпада ЕС против России

Меркурис подчеркнул, что, отказываясь от относительно недорогого российского газа, ЕС попадает в зависимость от более дорогого американского СПГ, в то время как Россия перенаправляет свои поставки на азиатские рынки. Это создаёт долгосрочное структурное преимущество для азиатской промышленности и делает европейскую продукцию неконкурентоспособной.