Западные спецслужбы не нашли данных о разработке ядерного оружия Ираном

При этом, как отмечает NYT, некоторые американские аналитики полагают, что Ирану для возвращения к прежнему уровню работ потребовалось бы около двух месяцев. Это условие действует в случае, если стране удастся извлечь законсервированные запасы ядерного топлива и ввести в строй новые или модернизированные центрифуги. Даже при успешном обогащении урана до необходимой степени на создание непосредственно самого оружия Ирану в любом случае потребовалось бы не менее нескольких месяцев.