Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Западные спецслужбы не нашли данных о разработке ядерного оружия Ираном

У западных спецслужб нет подтверждений, что Иран в настоящее время изготавливает ядерное оружие. Об этом передаёт New York Times, ссылаясь на неназванные источники, знакомые с американскими разведданными.

Источник: Life.ru

«Западные спецслужбы не обнаружили признаков того, что ведётся высокоуровневое обогащение для производства материала, пригодного для изготовления бомбы, или других действий по созданию настоящей боеголовки», — говорится в материале.

Источники издания указывают, что Тегеран не возводил новых ядерных объектов. Однако была отмечена активность на двух ранее известных незавершённых площадках, о которых США, Израиль и международные инспекторы осведомлены уже несколько лет.

При этом, как отмечает NYT, некоторые американские аналитики полагают, что Ирану для возвращения к прежнему уровню работ потребовалось бы около двух месяцев. Это условие действует в случае, если стране удастся извлечь законсервированные запасы ядерного топлива и ввести в строй новые или модернизированные центрифуги. Даже при успешном обогащении урана до необходимой степени на создание непосредственно самого оружия Ирану в любом случае потребовалось бы не менее нескольких месяцев.

Ранее в Великобританию прибыл американский самолёт, предназначенный для выявления радиоактивных частиц в атмосфере. Судно так же широко известно как «ядерный нюхач». Его появление совпало с обострённой риторикой Вашингтона в адрес Ирана.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше