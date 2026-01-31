Западные спецслужбы не нашли данных о разработке ядерного оружия Ираном

«Западные спецслужбы не обнаружили признаков того, что ведётся высокоуровневое обогащение для производства материала, пригодного для изготовления бомбы, или других действий по созданию настоящей боеголовки», — говорится в материале.
Источники издания указывают, что Тегеран не возводил новых ядерных объектов. Однако была отмечена активность на двух ранее известных незавершённых площадках, о которых США, Израиль и международные инспекторы осведомлены уже несколько лет.
При этом, как отмечает NYT, некоторые американские аналитики полагают, что Ирану для возвращения к прежнему уровню работ потребовалось бы около двух месяцев. Это условие действует в случае, если стране удастся извлечь законсервированные запасы ядерного топлива и ввести в строй новые или модернизированные центрифуги. Даже при успешном обогащении урана до необходимой степени на создание непосредственно самого оружия Ирану в любом случае потребовалось бы не менее нескольких месяцев.
Ранее в Великобританию прибыл американский самолёт, предназначенный для выявления радиоактивных частиц в атмосфере. Судно так же широко известно как «ядерный нюхач». Его появление совпало с обострённой риторикой Вашингтона в адрес Ирана.
