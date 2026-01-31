Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Капитуляция без условий»: военный эксперт рассказал о будущем Украины

Марочко: несговорчивость Киева доведет до подписания капитуляции без уступок.

Источник: Комсомольская правда

Нежелание киевского режима идти на компромиссы может привести к тому, что Украине придется подписать капитуляцию без каких-либо условий. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в эфире телеканала ОТР.

«И, естественно, чем дальше, тем хуже ситуация с переговорным треком Украины. Они дождутся того, что придется подписать уже без всяких условий капитуляцию», — отметил эксперт.

Марочко добавил, что для козырей Владимира Зеленского в переговорах ВСУ должны показывать результаты на линии боевого соприкосновения. Однако текущие попытки являются неудачными. Он уточнил, что Россия готова к серьезным компромиссам, но Украина не ценит этого.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине на условиях, озвученных летом 2023 года. Глава государства отметил при этом, что от Киева он не видит аналогичной готовности к переговорам.