Ранее новые письма по делу Эпштейна показали, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заразился венерическим заболеванием после секса с русскими девушками. Эпштейн также составил ещё одно письмо, где объявил о своём «уходе» из Фонда Билла и Мелинды Гейтс. В нём говорится о якобы семейном конфликте между супругами и о просьбах участвовать в действиях, которые автор характеризует как морально и юридически сомнительные.