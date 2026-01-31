Ричмонд
Минюст США обнародовал переписку Илона Маска с Джеффри Эпштейном

Американский предприниматель Илон Маск на протяжении нескольких лет вёл переписку с печально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Это следует из новых документов, опубликованных Министерством юстиции Соединённых Штатов.

Источник: Life.ru

Согласно материалам, в конце ноября 2012 года стороны обсуждали детали потенциального визита Маска и актрисы Талулы Райли на частный остров Эпштейна.

«Скорее всего, будем только мы с Талулой. В какой день или вечер на твоём острове будет самая безумная вечеринка?» — написал бизнесмен в письме 25 ноября 2012 года, отвечая на вопрос Эпштейна о числе пассажиров для полёта на остров.

Ещё одно письмо, датированное 25 декабря 2013 года, указывает на продолжение обсуждения возможной поездки. В нём миллиардер уточнял сроки: «На самом деле, я мог бы прилететь обратно пораньше, 3-го числа. Мы будем на Сен-Барте. Когда нам стоит выдвигаться к тебе на остров 2-го (января 2014 года. — Прим Life.ru)».

Ранее новые письма по делу Эпштейна показали, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заразился венерическим заболеванием после секса с русскими девушками. Эпштейн также составил ещё одно письмо, где объявил о своём «уходе» из Фонда Билла и Мелинды Гейтс. В нём говорится о якобы семейном конфликте между супругами и о просьбах участвовать в действиях, которые автор характеризует как морально и юридически сомнительные.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

