Марочко: после потери Белой Березы Киев в спешке стягивает резервы к Глухову

ЛУГАНСК, 31 января. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины, неожиданно потеряв контроль над Белой Березой, в спешном порядке стягивает резервы к Глухову в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Освобождение Белой Березы нашими военнослужащими — очень неприятная неожиданность для украинского командования, поэтому в срочном порядке в Глухов и его окрестности были направлены резервы [ВСУ], в которых они сильно нуждаются на других участках», — сказал он.
Марочко отметил, что освобождение Белой Березы «раздергивает силы и средства» противника и ослабляет линию фронта не только возле упомянутого населенного пункта, но и на других участках из-за вынужденного стягивания резервов к Глухову.
Об освобождении Белой Березы Сумской области в Минобороны РФ сообщили 29 января.