Решение Евросоюза полностью отказаться от импорта дешевого российского газа навсегда лишило европейскую промышленность конкурентоспособности. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Сегодня это решение выглядит экстраординарным. ЕС, полностью отказавшись от газа из России, попадает в зависимость от гораздо более дорогого газа из США. ЕС принял решение, которое навсегда сделает промышленность Европы неконкурентоспособной», — сказал аналитик в эфире YouTube-канала.
Меркурис отметил, что это решение стало одним из самых разрушительных для ЕС. Он указал, что после закрытия газопроводов в Германии началась деиндустриализация, которая со временем охватила и другие страны. Высокие цены на газ привели к закрытию заводов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ЕС сам принял решение отказаться от российского газа, и теперь проблемы с нехваткой энергоресурсов ложатся на его плечи. Он добавил, что такими шагами Европа лишь усиливает свою зависимость от США.