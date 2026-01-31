Ричмонд
Сакс: Трамп может попытаться захватить Гренландию

Джеффри Сакс считает, что Трамп не намерен отказываться от идеи установить контроль над Гренландией.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп, по мнению американского экономиста Джеффри Сакса, не намерен отказываться от идеи установить контроль над Гренландией. Об этом профессор Колумбийского университета рассказал в комментарии ТАСС.

Сакс считает, что американский лидер продолжит добиваться своих целей, несмотря на международную реакцию. Он допускает, что в Вашингтоне могут рассматриваться даже радикальные сценарии, связанные с попытками установить влияние над островом.

Экономист охарактеризовал такую перспективу как крайне рискованную и дестабилизирующую. По его оценке, подобная линия поведения способна усилить напряженность и выглядит несерьезной с точки зрения ответственной мировой политики.

Ранее Сакс заявлял, что Запад и Украина могут отказаться от борьбы с Россией и начать сосуществовать мирно. Эксперт отметил, что, проводя такой политический курс, Европа оказалась в ловушке и остается в ней.

