Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп одобрил возможную продажу Израилю бронемашин и вертолетов

Сумма предполагаемой сделки составляет свыше $5,7 млрд, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Израилю бронеавтомобилей и вертолетов на общую сумму свыше $5,7 млрд. Об этом сообщило 30 января Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как отмечается в заявлении, Израиль запросил у США возможность приобрести 30 боевых вертолетов Apache AH-64E, а также различное сопутствующее оборудование к ним на сумму $3,8 млрд. Из другого заявления следует, что Израиль также запросил возможность купить у США 3250 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV и сопутствующее оборудование на сумму $1,98 млрд.

Обе сделки одобрены Госдепатаментом, соответствующие оповещения переданы Конгрессу США.

В документах утверждается, что продажа вооружений Израилю «поспособствует внешней политике и национальной безопасности США» за счет «укрепления безопасности стратегического партнера» на Ближнем Востоке. Согласно изложенной в документах позиции, продажа вооружений «не изменит баланс сил в регионе». В Пентагоне полагают, что сделки с Израилем «не окажут негативного влияния на боеготовность» американских ВС.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше