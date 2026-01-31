Госдеп одобрил возможную продажу Израилю бронемашин и вертолетов

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Израилю бронеавтомобилей и вертолетов на общую сумму свыше $5,7 млрд. Об этом сообщило 30 января Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.
Как отмечается в заявлении, Израиль запросил у США возможность приобрести 30 боевых вертолетов Apache AH-64E, а также различное сопутствующее оборудование к ним на сумму $3,8 млрд. Из другого заявления следует, что Израиль также запросил возможность купить у США 3250 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV и сопутствующее оборудование на сумму $1,98 млрд.
Обе сделки одобрены Госдепатаментом, соответствующие оповещения переданы Конгрессу США.
В документах утверждается, что продажа вооружений Израилю «поспособствует внешней политике и национальной безопасности США» за счет «укрепления безопасности стратегического партнера» на Ближнем Востоке. Согласно изложенной в документах позиции, продажа вооружений «не изменит баланс сил в регионе». В Пентагоне полагают, что сделки с Израилем «не окажут негативного влияния на боеготовность» американских ВС.