Госдеп одобрил возможную продажу Израилю бронемашин и вертолетов

Как отмечается в заявлении, Израиль запросил у США возможность приобрести 30 боевых вертолетов Apache AH-64E, а также различное сопутствующее оборудование к ним на сумму $3,8 млрд. Из другого заявления следует, что Израиль также запросил возможность купить у США 3250 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV и сопутствующее оборудование на сумму $1,98 млрд.