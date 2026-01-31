В Конгрессе США потребовали от Украины объяснений из-за захвата храма

Парламентарий заявила, что захват храма продолжается, несмотря на её публичные предупреждения. Она указала, что давление на приход, по её данным, оказывает местный предприниматель Анатолий Михайлюк, которого она назвала инициатором конфликта. Луна также сообщила о намерении добиваться привлечения украинских чиновников к ответственности и обратиться по этому вопросу в Ватикан.