В Конгрессе США потребовали от Украины объяснений из-за захвата храма

«Я ожидаю, что Ольга Стефанишина на этой неделе в моём кабинете объяснится перед коллегами», — написала Луна в соцсети X.
По словам конгрессвумен, она получила видеообращение от православных христиан с просьбой о защите и расценила происходящее как незаконное изъятие церковного имущества.
Парламентарий заявила, что захват храма продолжается, несмотря на её публичные предупреждения. Она указала, что давление на приход, по её данным, оказывает местный предприниматель Анатолий Михайлюк, которого она назвала инициатором конфликта. Луна также сообщила о намерении добиваться привлечения украинских чиновников к ответственности и обратиться по этому вопросу в Ватикан.
Конгрессвумен подчеркнула, что, по её оценке, подобные действия нарушают права верующих и требуют международной реакции. Она отметила, что ситуация вокруг храма в Кузьмине не носит единичный характер.
Ранее у здания Конгресса США в Вашингтоне прошёл митинг в поддержку Украинской православной церкви Московского патриархата и преследуемого на Украине духовенства. В акции участвовали несколько сотен человек, включая представителей Сербской православной церкви и Православной церкви в Америке. Участники требовали освобождения митрополита Арсения и призывали прекратить давление на священнослужителей. Демонстранты заявляли о нарушении прав верующих и выражали солидарность с общинами УПЦ МП.
