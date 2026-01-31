Центр в США, где содержатся две россиянки, известен случаями насилия

Кроме того, как выяснило РИА Новости, CoreCivic фигурирует и в коллективном иске. Истцы заявляют, что задержанных в учреждениях компании по всей стране годами принуждали к уборке общих помещений под угрозой наказаний. По данным суда, речь идёт о тысячах нынешних и бывших задержанных, которые, как утверждается, сталкивались с этой практикой с 2008 года.