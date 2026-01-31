В Луизиане восемь арестантов сбежали из-под стражи

НЬЮ-ЙОРК, 31 янв — РИА Новости. Восемь арестантов сбежали из-под стражи в штате Луизиана в США, троих уже поймали, сообщает полиция штата.
«Восемь заключенных сбежали из центра содержания под стражей “Ривербенд” ранним утром 30 января. Все беглецы считаются насильственными преступниками. Ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к ним. Если вы заметили их или располагаете информацией об их местонахождении, немедленно свяжитесь с правоохранительными органами», — говорится в сообщении силовиков в соцсети Facebook*.
По данным правоохранителей, самому младшему из беглецов — 19 лет, старшему — 31. Троих из них уже поймали, уточняет полиция.
Обвинения, инкриминируемые злоумышленникам, не раскрываются.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.