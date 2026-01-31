Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Луизиане восемь арестантов сбежали из-под стражи

В Луизиане восемь арестантов сбежали из-под стражи, троих уже поймали.

Источник: © РИА Новости

НЬЮ-ЙОРК, 31 янв — РИА Новости. Восемь арестантов сбежали из-под стражи в штате Луизиана в США, троих уже поймали, сообщает полиция штата.

«Восемь заключенных сбежали из центра содержания под стражей “Ривербенд” ранним утром 30 января. Все беглецы считаются насильственными преступниками. Ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к ним. Если вы заметили их или располагаете информацией об их местонахождении, немедленно свяжитесь с правоохранительными органами», — говорится в сообщении силовиков в соцсети Facebook*.

По данным правоохранителей, самому младшему из беглецов — 19 лет, старшему — 31. Троих из них уже поймали, уточняет полиция.

Обвинения, инкриминируемые злоумышленникам, не раскрываются.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше