В Луизиане восемь арестантов сбежали из-под стражи

«Восемь заключенных сбежали из центра содержания под стражей “Ривербенд” ранним утром 30 января. Все беглецы считаются насильственными преступниками. Ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к ним. Если вы заметили их или располагаете информацией об их местонахождении, немедленно свяжитесь с правоохранительными органами», — говорится в сообщении силовиков в соцсети Facebook*.