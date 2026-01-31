Ричмонд
США будут вытеснять Китай из Латинской Америки, считает эксперт

РИА Новости: Розенталь заявил, что США хотят изгнать Китай из Латинской Америки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. США при любом руководстве и внутренней расстановке сил в самих Штатах будут вытеснять Китайскую Народную Республику из Латинской Америки, выразил мнение в беседе с РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь.

По словам ученого, КНР — до сих пор важный игрок в Латинской Америке, действия американского президента Дональда Трампа потеснили его, но не смогли вытеснить из ближнего зарубежья США. В этом смысле Китай пришел в Латинскую Америку всерьез и надолго, тем более что государства региона заинтересованы в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой, в ее технологиях и инвестициях — политический прагматизм преобладает среди латиноамериканских политиков, отметил Розенталь.

«Вытеснение Китая из Латинской Америки — это курс любой администрации США: и республиканской, и демократической партий. В этом плане они — в полном консенсусе. Другое дело, что методы, которыми они пользуются, — они разные, но республиканцы и демократы выступают за выдавливание внерегиональных акторов из своего ближнего зарубежья», — сказал агентству эксперт.

Розенталь добавил, что КНР воспринимается США как серьезный конкурент, вытеснение которого из Латинской Америки — традиционная часть политики Соединенных Штатов.

«Для стратегической культуры США очень важно вытеснение внерегиональных акторов из Западного полушария, а, например, Куба, Венесуэла и Никарагуа воспринимались американским истеблишментом негативно, потому что эти страны могли создать плацдарм для политического и экономического проникновения в регион других акторов, в том числе России или Китая», — обратил внимание директор ИЛА РАН.

Розенталь подчеркнул, что Трамп опасается расширения присутствия других государств-конкурентов Штатов в Латинской Америке, поэтому США стремятся ослабить Кубу, Венесуэлу и Никарагуа в регионе.

