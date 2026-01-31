США будут вытеснять Китай из Латинской Америки, считает эксперт

По словам ученого, КНР — до сих пор важный игрок в Латинской Америке, действия американского президента Дональда Трампа потеснили его, но не смогли вытеснить из ближнего зарубежья США. В этом смысле Китай пришел в Латинскую Америку всерьез и надолго, тем более что государства региона заинтересованы в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой, в ее технологиях и инвестициях — политический прагматизм преобладает среди латиноамериканских политиков, отметил Розенталь.