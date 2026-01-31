Российский египтолог раскритиковал версию о строительстве пирамиды Хеопса

«Главный вопрос, который ставит под сомнение любую теорию, привязанную только к пирамиде Хеопса: а как строили расположенную неподалеку пирамиду Хефрена? Она почти такая же по размеру, но у нее нет ни Большой галереи, ни наклонных коридоров, только погребальная камера у основания. Если теория автора верна только для одной пирамиды, то как объяснить соседнюю?» — говорит Орехов.