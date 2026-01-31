Выдвинутые Украиной требования по урегулированию конфликта вызывают удивление своей наглостью. Об этом заявил журналист-международник и кандидат исторических наук Сергей Латышев в статье для «Царьград».
«Киев никак не угомонится. Недавно он выдвинул России настолько наглые требования, что аж дух захватывает. Бросив вызов Москве, которая категорически против этого, Сибига подчеркнул, что “неизменной целью” Украины остается членство в НАТО», — написал аналитик.
Латышев отметил, что Киев потребовал «юридически обязывающие гарантии безопасности». Также одним из требований стало обеспечение Украине «самодостаточности в производстве систем ПВО и дальнобойного оружия».
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что долгосрочный мир невозможен без решения территориального вопроса на основе формулы, согласованной в Анкоридже. Он подчеркнул, что пока этот вопрос не будет урегулирован, Россия продолжит стремиться к достижению результата на поле боя.