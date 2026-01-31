Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азаров: заявления Зеленского о Донбассе направлены на затягивание переговоров

Бывший премьер-министр Украины считает, что Владимир Зеленский и дальше будет пользоваться такой тактикой для затягивания переговорного процесса.

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Заявления Владимира Зеленского о неготовности к компромиссам по Донбассу и Запорожской АЭС являются продолжением его тактики, направленной на затягивание переговоров. Такое мнение выразил ТАСС бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010—2014 годах) Николай Азаров.

Как считает Азаров, «вся политика Зеленского сводится к максимальному затягиванию переговорного процесса». В беседе с ТАСС экс-премьер отметил, что последние заявления Зеленского о Донбассе и ЗАЭС являются продолжением этой тактики. «И он будет и дальше такую тактику проводить», — подчеркнул Азаров.

30 января Зеленский в разговоре с журналистами отверг любые компромиссы и заявил, что Киев не отдаст «россиянам Донбасс и ЗАЭС» без боя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, отметил, что эти слова вызывают вопрос, можно ли трактовать их как планы Киева атаковать ЗАЭС.

Запорожская АЭС близ Энергодара практически с самого начала СВО находится под контролем российской стороны, обеспечивающей безопасность ее и ее сотрудников, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше