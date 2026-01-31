МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Заявления Владимира Зеленского о неготовности к компромиссам по Донбассу и Запорожской АЭС являются продолжением его тактики, направленной на затягивание переговоров. Такое мнение выразил ТАСС бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010—2014 годах) Николай Азаров.
Как считает Азаров, «вся политика Зеленского сводится к максимальному затягиванию переговорного процесса». В беседе с ТАСС экс-премьер отметил, что последние заявления Зеленского о Донбассе и ЗАЭС являются продолжением этой тактики. «И он будет и дальше такую тактику проводить», — подчеркнул Азаров.
30 января Зеленский в разговоре с журналистами отверг любые компромиссы и заявил, что Киев не отдаст «россиянам Донбасс и ЗАЭС» без боя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, отметил, что эти слова вызывают вопрос, можно ли трактовать их как планы Киева атаковать ЗАЭС.
Запорожская АЭС близ Энергодара практически с самого начала СВО находится под контролем российской стороны, обеспечивающей безопасность ее и ее сотрудников, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ.