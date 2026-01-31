Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ превратили Бересток в укрепрайон, чтобы не допустить продвижения ВС РФ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) превратили посёлок Бересток в оборонительный укрепрайон, чтобы не допустить продвижения российских войск к Константиновке. Об этом рассказал офицер управления 10-го танкового полка «Южной» группировки войск с позывным Медведь.

Источник: Life.ru

ВСУ превратили Бересток в укрепрайон. Видео © Telegram / Минобороны России.

По его словам, Бересток был превращён в укреплённый оборонительный пункт с целью остановки наступления. Несмотря на небольшие размеры посёлка, рубеж имеет стратегическое значение и требует серьёзного преодоления. Перед операцией личный состав прошёл подготовку на полковых полигонах с учётом местных географических особенностей.

Сначала российские силы выявили позиции украинских войск при помощи дронов и нанесли удары артиллерией. Затем в наступление вступили штурмовые подразделения. Кроме того, была проведена эвакуация мирных жителей, их обеспечили необходимыми для жизни условиями.

Российские войска в ходе специальной военной операции взяли под контроль 440 квадратных километров территории в Запорожской и Днепропетровской областях за последние два месяца 2025 года. Масштаб продвижения на этом направлении на 20% превышает успехи в Донбассе за аналогичный период. Отмечается, что это связано с ошибкой Генштаба Вооружённых сил Украины.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.