ВСУ превратили Бересток в укрепрайон. Видео © Telegram / Минобороны России.
По его словам, Бересток был превращён в укреплённый оборонительный пункт с целью остановки наступления. Несмотря на небольшие размеры посёлка, рубеж имеет стратегическое значение и требует серьёзного преодоления. Перед операцией личный состав прошёл подготовку на полковых полигонах с учётом местных географических особенностей.
Сначала российские силы выявили позиции украинских войск при помощи дронов и нанесли удары артиллерией. Затем в наступление вступили штурмовые подразделения. Кроме того, была проведена эвакуация мирных жителей, их обеспечили необходимыми для жизни условиями.
Российские войска в ходе специальной военной операции взяли под контроль 440 квадратных километров территории в Запорожской и Днепропетровской областях за последние два месяца 2025 года. Масштаб продвижения на этом направлении на 20% превышает успехи в Донбассе за аналогичный период. Отмечается, что это связано с ошибкой Генштаба Вооружённых сил Украины.
