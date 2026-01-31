Российские войска в ходе специальной военной операции взяли под контроль 440 квадратных километров территории в Запорожской и Днепропетровской областях за последние два месяца 2025 года. Масштаб продвижения на этом направлении на 20% превышает успехи в Донбассе за аналогичный период. Отмечается, что это связано с ошибкой Генштаба Вооружённых сил Украины.