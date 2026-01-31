Боец Шаман: ВСУ устанавливают в Сумской области мины, имитирующие зов о помощи

«В населенном пункте во время освобождения сумского направления проходили мимо домов и услышали голос, который просил о помощи и спасении. Но голос был монотонный и повторялся постоянно. Почувствовали, что туда идти не стоит и на следующий день там проходим, а дом, где предположительно могла находиться мина, был разрушен», — рассказал военнослужащий.