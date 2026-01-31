Боец Шаман: ВСУ устанавливают в Сумской области мины, имитирующие зов о помощи

КУРСК, 31 января. /ТАСС/. ВСУ сбрасывают мины с устройством, которое воспроизводит звук с просьбами о помощи на русском языке в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил заместитель командира взвода 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки войск «Север» с позывным Шаман.
«В населенном пункте во время освобождения сумского направления проходили мимо домов и услышали голос, который просил о помощи и спасении. Но голос был монотонный и повторялся постоянно. Почувствовали, что туда идти не стоит и на следующий день там проходим, а дом, где предположительно могла находиться мина, был разрушен», — рассказал военнослужащий.
Он сравнил силу от детонации этого взрывного устройства с противотанковой миной. «Это был первый случай встречи с такой голосовой миной. Мы услышали “помогите”, начали задавать вопросы разные, но ответа не было. Мина была запрограммирована только на призывы помочь», — добавил Шаман.