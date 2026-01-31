Ричмонд
Аналитик оценил риск девальвации рубля к концу зимы

Аналитик Шнейдерман усомнился в возможности девальвации рубля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Рубль прошел январь лучше, чем ждали многие — по итогам месяца он укрепился к доллару на 5%. Какова вероятность его обвала в феврале, рассказал агентству «Прайм» руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Потенциал восстановления рубля к доллару и другим ведущим мировым валютам далеко не исчерпан. В краткосрочной перспективе, до начала весны, говорить о растущих рисках девальвации российской валюты и, тем более, ее резком обвале сегодня некорректно, для этого нет фундаментальных макроэкономических оснований», — сказал он.

Оценивать перспективы на год можно по итогам второго квартала, когда появится много свежих данных. Уже ясно, что курс будет зависеть от величины ключевой ставки — если Банк России ее снизит, рубль может ослабеть.

Но даже в этом случае корректно будет говорить о стабилизации, а не о развороте тренда. Последний возможен лишь при реализации совокупности факторов, прежде всего, геополитических, заключил Шнейдерман.