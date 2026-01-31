Эксперт назвал пять способов заработать на росте цен на золото

Инвестиционные золотые монеты, по словам эксперта, очень похожи на слитковое золото, но характеризуются более высокой ценой из-за чеканки и ценности самой формы. В их плюсы можно записать, что они имеют коллекционную ценность, более ликвидны по отношению к слиткам. При этом для них характера нестабильная цена, часто отстающая от золота.