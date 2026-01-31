Эксперт назвал пять способов заработать на росте цен на золото

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Золото традиционно является защитным активом от множества рисков: сохранить и умеренно увеличивать с его помощью активы можно, как минимум, пятью различными способами, включая покупку монет и слитков или открытие металлического счета в банке, рассказал РИА Новости профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.
«Золото сегодня является защитным активом от обширного перечня рисков: инфляции, геополитических процессов, изменений на финансовых рынках. Поэтому и рост цен на золото, который наблюдается в последнее время, не случаен», — отмечает эксперт.
«Важно отметить, что заработать в золоте сложно, скорее, стоит вести речь о сохранении и умеренном росте накопленных активов. И реализовать это можно при помощи нескольких наиболее доступных способов», — добавляет Гордиенко. В беседе с агентством он перечислил пять способов инвестирования в золото, доступных населению.
«Слитки являются классикой инвестирования. Покупаете физическое золото в банке, держите его там же или где-то у себя (на безопасность придется потратиться в любом случае), после чего продаете», — перечисляет он.
Положительные стороны: нет посредников при проведении операции, актив находится вне действующей финансовой системы, подходит для долгосрочного хранения. Отрицательные стороны: большая разница между покупкой и продажей, расходы на безопасное хранение, низкая ликвидность — не слишком быстрая трансформация в деньги.
Инвестиционные золотые монеты, по словам эксперта, очень похожи на слитковое золото, но характеризуются более высокой ценой из-за чеканки и ценности самой формы. В их плюсы можно записать, что они имеют коллекционную ценность, более ликвидны по отношению к слиткам. При этом для них характера нестабильная цена, часто отстающая от золота.
«Обезличенные металлические счета: вложение проводится не в физический металл, а в денежный эквивалент веса драгоценного металла на счете. Плюсы: не нужно хранить, легко приобрести и продать. Минусы: зависимость от банка, не застрахованы, как вклады», — отмечает он.
Еще один способ инвестировать в золото — через биржевые фонды и ПИФы на золото, продолжает аналитик. Фонды отслеживают цену золота, а инвестор покупает долю через брокера. К положительным сторонам такого способа относятся высокая ликвидность, минимальные издержки, удобное взаимодействие с брокером, а к отрицательным — зависимость от инфраструктуры рынка (ее стабильности), наличие комиссий.
Наконец, средства можно вкладывать в акции золотодобывающих компаний. По существу, это инвестиции в компании, добывающие само золото. Акции таких компаний могут расти сильнее, чем сам металл, но и падать сильнее.
«Положительные стороны: доходность может быть выше, чем у металла, есть вероятность выплаты дивидендов. Отрицательные стороны: множество рисков корпоративного управления — финансовые, операционные, инвестиционные», — перечисляет эксперт.
При этом он обращает внимание, что перечисленные способы инвестирования обладают различной степенью рискованности. Так, например, акции подходят только опытным инвесторам, которые давно работают и понимают фондовый рынок. Здесь степень риска максимальная.
Мировые цены на золото в последние месяцы сильно растут. Только за прошлый год драгметалл подорожал на бирже примерно в 1,6 раза.