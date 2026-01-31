Сенат США одобрил финансирование работы правительства до конца финансового года

12 ноября 2025 года Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства по 30 января. Таким образом, на 43-й день был преодолен рекордный в истории США шатдаун. Приостановка работы правительства началась в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.