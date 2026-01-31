Сенат США одобрил финансирование работы правительства до конца финансового года

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Сенат Конгресса США принял пакет законопроектов по финансированию работы федерального правительства до конца финансового года, который завершается в стране 30 сентября. Трансляцию голосования в верхней палате законодательного органа вел 30 января телеканал C-SPAN.
В поддержку пакета документов высказался 71 член верхней палаты Конгресса, против — 29. Ранее законодатели договорились о продвижении пакета мер по финансированию правительства при условии, что из него будет исключен законопроект о выделении средств на работу Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.
Несмотря на одобрение финансирования, в США в полночь 31 января (08:00 мск) наступит частичная приостановка работы федерального правительства. Это связано с тем, что одобренный Сенатом пакет законопроектов должна будет также одобрить Палата представителей Конгресса, которая приступит к работе лишь в понедельник. После одобрения в нижней палате пакет документов будет передан на подпись президенту страны Дональду Трампу.
Представители Демократической партии ранее выступили за пересмотр законопроекта о финансировании МВБ после того, как гражданин США погиб в Миннеаполисе (штат Миннесота) из-за того, что сотрудник погранслужбы открыл по нему стрельбу. Финансирование МВБ будет продлено в текущем размере на две недели, ведутся переговоры о реформе иммиграционной службы ICE.
12 ноября 2025 года Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства по 30 января. Таким образом, на 43-й день был преодолен рекордный в истории США шатдаун. Приостановка работы правительства началась в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.