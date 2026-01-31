Власти Венесуэлы инициируют закон о всеобщей амнистии

МЕХИКО, 31 янв — РИА Новости. Правительство Венесуэлы в ближайшее время направит законодателям проект закона о всеобщей амнистии, который охватит период политического насилия в стране с 1999 года по настоящее время, заявила уполномоченный президент республики Дельси Родригес.
«Мы приняли решение продвигать закон о всеобщей амнистии, который охватит весь период политического насилия с 1999 года по сегодняшний день», — сказала Родригес, выступая на мероприятии с участием представителей судебной и законодательной власти, его транслирует телеканал VTV.
Уполномоченный президент сообщила, что поручила Комиссии по судебной революции, а также Программе демократического сосуществования и мира «в ближайшие часы, в экстренном порядке» представить законопроект в Национальную ассамблею.
Родригес пояснила, что закон направлен на преодоление последствий политической конфронтации и должен способствовать восстановлению общественного мира. По ее словам, амнистия должна «служить для залечивания ран, оставленных политической конфронтацией, насилием и экстремизмом».
«Действие этого закона, в соответствии с Конституцией, не будет распространяться на лиц, привлечённых к ответственности или осуждённых за убийства, торговлю наркотиками, коррупцию и грубые нарушения прав человека», — добавила уполномоченный президент.