«Получит, что хочет». В США сообщили о подготовке ухода Зеленского

«Конечно, Зеленский сделал заявление, что Украина никогда не откажется от Донбасса. Для внутреннего пользования, чтобы выиграть время и сдержать внутренних противников, пока идут переговоры. Но вывод украинских войск со всей территории Донбасса должен произойти до того, как в рамках урегулирования произойдет что-либо еще. Россия получит, что хочет. Она хочет, чтобы Украина была нейтральной — она будет нейтральной. Иностранных войск на Украине не будет», — отметил он.