«Получит, что хочет». В США сообщили о подготовке ухода Зеленского

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские требования по Украине будут удовлетворены, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала.
«Конечно, Зеленский сделал заявление, что Украина никогда не откажется от Донбасса. Для внутреннего пользования, чтобы выиграть время и сдержать внутренних противников, пока идут переговоры. Но вывод украинских войск со всей территории Донбасса должен произойти до того, как в рамках урегулирования произойдет что-либо еще. Россия получит, что хочет. Она хочет, чтобы Украина была нейтральной — она будет нейтральной. Иностранных войск на Украине не будет», — отметил он.
При этом политолог предположил, что Вашингтон поможет Владимиру Зеленскому без скандала покинуть пост главы режима.
«Если украинцы поймут, что им выделят 800 миллиардов долларов на восстановление страны. Думаю, они проголосуют за замену Зеленского. Я думаю, США готовят для Зеленского запасной выход, и в течение 100 дней им отдадут приказ. Точнее, они назначат новые выборы. Так что у Зеленского есть все шансы уйти с поста по своей воле, а не под конвоем», — добавил эксперт.
В среду издание Financial Times опубликовало информацию, что США предоставят Украине гарантии безопасности, только если она сначала согласится на сделку с отказом от притязаний на территории. Позднее Белый дом опроверг эти данные.
Зеленский 25 января в очередной раз отказался от вывода ВСУ с территории Донбасса. Представитель Кремля Дмитрий Песков 23 января заявил, что это важное условие Москвы. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал уход украинских войск с этой территории важной составной частью всего плана мирного урегулирования.