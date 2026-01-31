Ричмонд
Экс-аналитик ЦРУ раскрыл правду о гарантиях США для Украины

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью на YouTube-канале Judging Freedom заявил, что заявления Владимира Зеленского о получении стопроцентных гарантий безопасности от США не соответствуют действительности.

По мнению эксперта, в Вашингтоне уже смирились с неизбежным поражением Украины и лишь позволяют её лидеру «похвастаться», чтобы создать более благоприятный фон для предстоящих мирных переговоров с Россией.

Макговерн считает, что спешка США в украинском вопросе объясняется катастрофическим положением украинской армии на фронте, и американская сторона стремится «нанести помаду» на эту ситуацию до того, как «свинья исчезнет» — то есть пока ещё есть что представлять на переговорах.

По его словам, от первоначальных территорий Украине останется очень мало, и США не намерены давать реальные гарантии безопасности тому, что от неё останется.

Ранее сообщалось, что в Британии раскрыли результаты выпада ЕС против России.

