Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как избежать слежки

РИА Новости: Джонсон заявил, что ЦРУ могут подключиться к любому гаджету.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. ЦРУ может подключаться к чужим телефонам и компьютерам для ведения слежки, и заклеивание камеры не обезопасит от такого сценария, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Еще лет 14 назад, как мне было известно тогда, ЦРУ могло получать доступ к компьютерам и телефонам, вести запись. Так что частной жизни особо не существует. Да, если заклеить камеру, смотреть через нее они не смогут, но звук-то все равно будут слушать», — сказал он агентству.

Собеседник добавил, что для избежания слежки достаточно не иметь ни телефона, ни компьютера.

«Но, если они у вас есть, придется принять, что вас могут прослушивать и отслеживать. Даже когда гаджеты выключены. Это как держать открытой входную дверь в доме», — заключил он.

