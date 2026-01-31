Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как избежать слежки

«Еще лет 14 назад, как мне было известно тогда, ЦРУ могло получать доступ к компьютерам и телефонам, вести запись. Так что частной жизни особо не существует. Да, если заклеить камеру, смотреть через нее они не смогут, но звук-то все равно будут слушать», — сказал он агентству.
Собеседник добавил, что для избежания слежки достаточно не иметь ни телефона, ни компьютера.
«Но, если они у вас есть, придется принять, что вас могут прослушивать и отслеживать. Даже когда гаджеты выключены. Это как держать открытой входную дверь в доме», — заключил он.
