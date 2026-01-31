Путин рассказал о новых мерах поддержки ВТС: чего ожидать ближайшие три года

В период с 2026 по 2028 год сфера военно-технического сотрудничества получит дополнительную поддержку от государства. Об этом напомнил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
«В рамках нового федерального проекта “Развитие военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами” на период 2026—2028 годов вводятся дополнительные меры поддержки», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что важно эффективно использовать существующие финансовые и другие механизмы поддержки. Он отметил, что в 2026 году Россия ожидает значительный рост экспорта своей военной продукции.
Президент России добавил, что комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества окончательно рассмотрит и утвердит планы на 2026 год.
В том числе Владимир Путин и Комиссия по вопросам ВТС проанализировали военный экспорт. По прогнозам, объемы военного экспорта в 2026 году должны существенно вырасти.
«Объёмы военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год, который мы сегодня окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться», — уточнил российский лидер.
Напомним, в 2025 году Россия оборонный экспорт принес 15 миллиардов долларов. Путин отметил, что экспортные контракты были выполнены стабильно, а российская военная продукция была поставлена более чем в 30 стран.
Ранее президент России заявил, что современные российские ракетные комплексы значительно превосходят американские аналоги, которые есть в арсенале США. По его словам, ударные комплексы и системы ПВО США не могут конкурировать с российскими, такими как «Орешник».
Путин подчеркнул, что в России были созданы более современные комплексы морского базирования. В них вошли ракеты «Калибр» и гиперзвуковые комплексы «Циркон».
Как писал KP.RU, Путин подписал главный финансовый документ России на ближайшие три года. Бюджет ориентирован на стабильный экономический рост при контролируемом уровне дефицита, как указано в документе.
Прогнозируется, что в 2026 году ВВП страны увеличится на 1,3%. Общий рост экономики за период с 2026 по 2028 годы составит почти 7%.
Номинально объем ВВП достигнет около 276 триллионов рублей. Доходы бюджета будут постепенно расти — с 40,3 триллиона рублей в 2026 году до 45,9 триллиона в 2028 году.