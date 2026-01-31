Более половины опрошенных британцев выступают за смену Стармера

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Более половины жителей Великобритании считают, что правящая Лейбористская партия должна сменить своего лидера и премьер-министра Кира Стармера. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный социологической компанией BMG Research по запросу газеты i (входит в медиагруппу Daily Mail and General Trust).
Поддержку Стармеру в качестве главы партии и правительства выразил всего 21% опрошенных, в то время как 51% респондентов высказался за выборы нового лидера лейбористов. 28% участников опроса, проведенного 28−29 января среди 1,5 тыс. человек, затруднились с ответом.
В качестве наиболее предпочтительного кандидата на смену Стармеру со значительным отрывом лидирует мэр Большого Манчестера Энди Бернэм. Ему готовы отдать свой голос 24% опрошенных. Идущих за ним главу Минздрава Уэза Стритинга и бывшего заместителя главы правительства Анджелу Рэйнер поддерживают всего по 4% опрошенных. Сложность для Бернэма заключается в том, что он не был допущен исполнительным комитетом лейбористов к довыборам в Палату общин британского парламента. Это было однозначно воспринято британскими аналитиками как намерением Стармера избежать угрозы своему премьерству со стороны популярного политика.