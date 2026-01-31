Боец Шахтер: ВСУ заминировали дом с мирными жителями в Сумской области

КУРСК, 31 января. /ТАСС/. ВСУ во время отступления из населенного пункта в Сумской области поставили растяжку с гранатой на входную дверь жилого дома, в котором находились двое престарелых мирных жителей. Об этом сообщил ТАСС старший сапер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки войск «Север» с позывным Шахтер.
«В одном из населенных пунктов Сумской области при отступлении противника был обнаружен заминированный дом — заминирована входная дверь. Внутри мы обнаружили дедушку и бабушку. Мы их разминировали, освободили, а затем эвакуационная группа уже их эвакуировала», — рассказал Шахтер.
Он добавил, что освобожденные жители Сумской области были рады встретить российских военнослужащих. Солдат вспомнил, что мирные жители Украины поприветствовали их и поблагодарили за освобождение.