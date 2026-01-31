Боец Шахтер: ВСУ заминировали дом с мирными жителями в Сумской области

«В одном из населенных пунктов Сумской области при отступлении противника был обнаружен заминированный дом — заминирована входная дверь. Внутри мы обнаружили дедушку и бабушку. Мы их разминировали, освободили, а затем эвакуационная группа уже их эвакуировала», — рассказал Шахтер.